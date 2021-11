Qualificazioni Mondiali, il Kosovo chiude con un pareggio: 90 minuti per Muriqi

Il girone di qualificazione ai Mondiali del Kosovo si chiude con un pareggio in Grecia. Allo Stadio Olimpico di Atene il match termina 1-1 tra due squadre che non avevano più speranze di approdare a Qatar 2022. Al gol di Masouras nel primo tempo per i padroni di casa, risponde la rete del difensore del Napoli Rrahmani. Novanta minuti in campo per il biancoceleste Muriqi che però non riesce a incidere sul match. Per lui solo un cartellino giallo nel secondo tempo. Il Kosovo chiude all'ultimo posto de gruppo che vede trionfare la Spagna, qualificata di diritti ai Mondiali, e sorridere a metà la Svezia che prenderà parte ancora una volta ai play-off.