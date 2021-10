Qualificazioni Mondiali, il Kosovo si arrende alla Georgia: non basta il gol di Muriqi

AGGIORNAMENTO ORE 22:40 - Serata amara per il Kosovo che si arrende alla Georgia per 2 a 1. Non è bastato il gol di Muriqi per risollevare le sorti del match, il Kosovo cade allo Stadiumi Fadil Vokrri e vede allontanarsi sempre di più la qualificazione al prossimo Mondiale essendo ultimo nella classifica del girone.

Procedono i turni della fase a gironi per la qualificazione al Mondiale del 2022 e per il girone B sono in campo, tra le altre, Kosovo e Georgia. Una gara inizialmente in salita quella del Kosovo che dopo pochi minuti dal fischio d’inizio era già sotto di un gol. Allo scadere del primo tempo l’arbitro concede un rigore, confermato dal Var, alla squadra di Vedat Muriqi e a calciare è proprio lui che non sbaglia, va in rete e conquista il pareggio riaprendo la gara che adesso è tutta da giocare.

