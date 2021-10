FORMELLO - Lazio, Immobile tra palestra e campo. Riecco Acerbi, primo nazionale

FORMELLO - Si rivede Acerbi, primo nazionale di ritorno: per lui inizialmente seduta differenziata, poi il Leone si aggrega per la partitella che chiude la sgambata. Nei prossimi giorni Sarri riabbraccerà tutti i calciatori convocati dalle rispettive selezioni durante la sosta. La prima speranza però è di ritrovare presto in gruppo anche Immobile, ieri in campo per una corsetta a parte e qualche esercitazione con il pallone. Calzava gli scarpini. Oggi Ciro ha alternato il lavoro in palestra a quello sul campo, si riagghegherà a breve (tra domani pomeriggio e giovedì) se le sensazioni saranno positive, se non ci saranno controindicazioni quando aumenterà i carichi. A Formello prevale l’ottimismo. Si è rifermato invece Zaccagni, non c’entra nulla il precedente stop muscolare, l’ex Verona ha saltato il secondo allenamento di fila a causa di un attacco influenzale. Se smaltirà la febbre tornerà finalmente tra i convocati. Per domani mattina è stata fissata una seduta aggiuntiva per i difensori e i registi (Leiva, Cataldi ed Escalante), svolgeranno esercitazioni sulla fase di non-possesso. Nel pomeriggio sarà impegnata l’intera rosa.