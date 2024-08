Radio Laziale, il 18 agosto on air: scarica l'app per Android

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Manca sempre meno al lancio ufficiale della nuova Radio Laziale. La frequenza, come già annunciato, sarà quella degli 88.100. Ma per chi volesse ascoltare le trasmissioni in streaming, è già disponibile l'app per Android. Basta andare su Google Play e cercare 'Radio Laziale': il download dura pochi secondi e dal 18 agosto potrete seguire il lancio ufficiale della nuova emittente biancoceleste. A breve l'app sarà disponibile anche per tutti i possessori di iPhone e si potrà scaricare direttamente dall'App Store. Senza dimenticare che tutte le trasmissioni del palinsesto si potranno vedere anche via Twitch.