Radu ritrova la Lazio: da Roma all'Indonesia, l'abbraccio dei tifosi sui social

Le belle notizie viaggiano velocissime. Ieri l'anticipazione chiudeva la querelle degli ultimi giorni e rimbalzava all'impazzata sui social network. Oggi Stefan Radu sarà reintegrato con la squadra. Prima le visite in Paideia di questa mattina, poi il viaggio fino ad Auronzo per sposare nuovamente la Lazio. Le strade sembravano destinate a interrompersi fino a pochi giorni fa. Una rottura inaspettata e repentina, senza strette di mano o abbracci. Un rischio scongiurato dall'attività di mediazione di Simone Inzaghi: ha ricucito lo strappo e regalato un nuovo futuro insieme. I tifosi non possono esserne più grati. Alcuni si sono fatti trovare in Paideia per accoglierlo. Foto, sorrisi, saluti. I laziali lo riabbracciano. E sui social network, lanciano i propri messaggi diretti al terzino. Tra i commenti al nostro post di Instagram, i cuoricini e gli occhi innamorati per Stefan Radu sono copiosi. "I simboli non si toccano, si esaltano. Stefan uno di noi!", scrive un tifoso. "Grande Stefan, non potevamo immaginarlo via dalla nostra Lazio", risponde un altro. Qualcun'altro lo elegge: "Il nostro miglior acquisto della stagione". E anche dall'estero, l'entusiasmo dei laziali nel mondo è incontenibile: "Tutti noi in Indonesia ti amiamo, Radu". Finalmente, Stefan torna a casa.

