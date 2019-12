Rambaudi: "La Lazio è la squadra che gioca meglio. Juventus? Sfida alla pari"

Una Lazio sopra le righe, quella vista in campo nelle ultime gare. Ai microfoni di Radiosei ha parlato Rambaudi: "Il fatto che Immobile abbia lasciato il calcio di rigore a Luis Alberto mi è piaciuto. Anche queste cose servono per compattare un gruppo che ha superato un altro esame di maturità. La Lazio contro l'Udinese ha giocato bene, in Italia è quella che gioca meglio. Le altre, Juve compresa, fanno possesso palla nella propria metà campo. La Lazio fa possesso palla anche dentro la metà campo avversaria. Deve continuare così, cercando di migliorare nelle cose che vanno meno bene. Ora c'è un'altra prova contro la Juventus. Non bisogna avere paura di puntare anche alle posizioni più alte, se c'è la possibilità di accorciare le distanze bene. Sta crescendo sempre di più, speriamo che non si scivoli all'ultima curva. Non sarebbe una tragedia perdere contro la Juve, ma credo che la Lazio se la giocherà alla pari e che se dovesse perdere deve arrabbiarsi. Non penso che in questo momento siano più forti. La Lazio deve migliorarsi affrontando la Juve con il suo gioco, così come ti metteranno in difficoltà loro. Secondo me è una gara equilibrata"

