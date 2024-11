Rambaudi spiega: "Lazio sempre in crescita, è uno spot per l'Europa"

La Lazio ha vinto ancora. Quattro successi su quattro in Europa League e primo posto in solitaria nella maxi-classifica. Nessuno fin qui ha fatto meglio dei bianocelesti nella competizione. Ai microfoni di Radiosei, l'ex attaccante Roberto Rambaudi ha espresso il suo pensiero sul successo contro il Porto soffermandosi anche su alcuni singoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Questa Lazio è uno spot per tutti quelli che dicono che giocare in Europa è un limite e creano così alibi. Giocando queste competizioni si creano personalità, mentalità, gruppo. Abbiamo vinto contro un avversario forte, queste gare ti fanno crescere. Gigot e Romagnoli? Ieri il francese ha confermato di essere un leader di campo; l’altro leader ovviamente è Romagnoli, che sta facendo bene dall’inizio, non soltanto ora perché è andato in gol. Gigot è un altro acquisto azzeccato. Baroni ha cambiato la mentalità di questa squadra; in più ha formato un gruppo omogeneo, compatto".

"Dalle prime uscite si vede subito com’è impostata una squadra e la Lazio sta crescendo. Ora testa a Monza, dove ci sarà una partita difficile. Marusic per me è il titolare, è il calciatore più europeo che abbiamo lì dietro. E’ una garanzia, dà sicurezza anche ai compagni di reparto e toglie certezze agli avversari. Chi mettere in lista tra Akpa e Basic? Io punterei su Basic; giocando come fa la Lazio, per me lui è l’ideale per fare il quarto di centrocampo; ha fisicità, è cresciuto con quel tipo di calcio. Ci lavorerei“.