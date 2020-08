Ravanelli elogia Immobile: “Stagione strepitosa, ora può lavorare per il futuro”

Ciro Immobile ha raggiunto il suo obiettivo, è lui a vincere la Scarpa d'Oro con ancora una gara da giocare che potrebbe valergli anche il superamento del record di 36 reti di Higuain. Questo il commento dell'ex Ravanelli ai microfoni di Sky Sport: "Ha fatto una stagione strepitosa. Questo gli darà autostima e la giusta tranquillità per lavorare per i prossimi campionati e soprattutto per in ottica Nazionale. Lì potrà dimostrare che anche a livello internazionale che è un giocatore di assoluto valore".

Napoli, De Laurentiis: "Immobile? Mi piace e anche tanto. Lo volevo già ai tempi del Pescara"

Serbia, l'ex ct Krstajic incensa Milinkovic: "Se fossi la Lazio non lo venderei neanche per 120 milioni"

TORNA ALLA HOME