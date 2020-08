Reggina, pazza idea Hernanes. Il patron Gallo: "Ci stiamo provando"

La Reggina non bada a spese. La squadra del presidente Gallo, neopromossa in Serie B, sta mettendo a segno una serie di colpi di mercato non da poco. Gli amaranto si sono già assicurati le prestazioni di Menez e Lafferty ed ora ha nel mirino un altro grande colpo. I calabresi vorrebbero infatti riportare in Italia Hernanes e già qualche mese fa ci avevano provato con un altro ex biancoceleste. L'interesse era infatti caduto su Mauro Zarate che però alla fine ha deciso di rinnovare con il Boca Juniors. Per quanto riguarda il brasiliano a conferma di questa tesi ci sono proprio le parole del patron rilasciate ai microfoni di Gianlucadimarzio.com: "Abbiamo lavorato per prendere Hernanes. Per il momento la situazione si è bloccata, ma il mercato è lungo e chissà...".

