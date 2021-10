Reja: "Vi svelo i tre giocatori più forti che ho allenato"

Intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Edy Reja, attuale commissario tecnico dell’Albania ed ex allenatore di Napoli e Lazio. Il mister friulano ha risposto a varie domande sull'attuale Serie A e sul suo passato, rivelando anche quali sono stati i migliori calciatori da lui allenati: "Ho allenato Pirlo, Klose, che non aveva grande fantasia ma aveva tempi straordinari in area, e sicuramente anche Hamsik è stato uno dei più forti. Ritorno in Italia? Non torno mai nelle squadre dove ho allenato”.