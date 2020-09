Riapertura stadi, Zingaretti: "Ci adeguiamo, ma priorità a scuola e università"

In serata il Governo ha dato l'ok per la riapertura degli stadi fino a un massimo di mille spettatori a partita. Le fughe in avanti di Emilia Romagna, Veneto e Lombardia hanno provocato un effetto domino generalizzato, culminato con la decisione presa dopo una videoconferenza con tutti i presidenti di regione. Su Twitter il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha scritto il suo punto di vista: "Stadi e sport ci adeguiamo, ma per noi la priorità è difendere e tutelare la scuola e l'università".

