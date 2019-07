RITIRO LAZIO, GIORNO 10 - Domani presentazione rosa e seconda maglia: l'ospite d'onore è ad Auronzo

Domani alle ore 21 è previsto ad Auronzo l'evento più atteso dopo le amichevoli. Avrà luogo infatti la presentazione della rosa biancoceleste e della seconda maglia. La location prevista è quella di Piazza Santa Giustina, tempo permettendo. In caso di pioggia battente ci si sposterà infatti allo Stadio del Ghiaccio, luogo ben conosciuto dai tifosi biancocelesti frequentatori della località veneta in questi dodici anni di ritiro. L'ospite di onore di domani è arrivato in serata all'Hotel Auronzo: si tratta della Coppa Italia vinta contro l'Atalanta lo scorso 15 maggio. La giornata di riposo è intanto praticamente alle spalle. Davanti alla struttura dove alloggiano i biancocelesti già dal tardo pomeriggio si è formato un nutrito gruppo di sostenitori, desiderosi di strappare uno scatto prima della ripresa dei lavori.

