RIVIVI LA DIRETTA - Rennes, Niang: "Con la Lazio ho bei ricordi. Su Acerbi..."

Lazio - Rennes è un crocevia per entrambe le squadre, in ballo che una fetta di qualificazione ai sedicesimi. Chi conosce bene i biancocelesti è M'baye Niang, ex Milan, Genoa e Torino che ha accompagnato il tecnico Julien Stéphan in conferenza.

Cosa ti aspetti dalla Lazio visto che hai già giocato in Italia?

La Lazio rispetta gli avversari, ma noi dobbiamo mostrare le nostre qualità. Preferirei giocare in uno stadio pieno come ha detto il mister, ma in ogni caso dobbiamo disputare una grande partita.

Un pensiero su Inzaghi?

Ho avuto la fortuna di conoscerlo. Sono 4 anni che è in Italia, è un bravo allenatore con qualità.

Che ricordo ha della Lazio e della Serie A?

Con la Lazio ho bei ricordi e bei precedenti, spero che la fortuna continuerà anche domani.

Sei tornato in Italia da leader, vuoi dimostrare qualcosa agli italiani?

Sono qua per aiutare la squadra e lavorare collettivamente. L'obiettivo è centrare un risultato positivo.

Che rapporto hai avuto al Milan con Acerbi e che giocatore ti aspetti domani in campo?

Ho avuto la fortuna di conoscerlo al Milan. Con Ace ho dei bei ricordi, ricordo mi dava degli ottimi consigli. Domani ritroverò un difensore molto forte, che gioca anche in Nazionale. Spero non sia troppo in forma e questa cosa ci aiuti a vincere.

