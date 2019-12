RIYAD - Lazio, Immobile: "Vogliamo la Supercoppa. Come si ferma CR7? Chiedetelo ai nostri..."

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha parlato ai microfoni di Al Arabiya della Supercoppa italiana in programma domani a Riyad: "Per me è la seconda volta in Arabia Saudita, qui avevo già fatto un'amichevole quando giocavo nella Juventus. È molto importante comunque essere qui, a Riyad. Il fatto che questa nazione ospiti una finale del genere deve essere un motivo di orgoglio per l'Italia e per il popolo italiano. Abbiamo anche cambiato posto, da Gedda a Riyad, e questo fa bene al calcio nostrano. Ora ci aspetta una finale importante e speriamo di far felici i nostri tifosi".

Che risposte si aspetta dal pubblico?

"Ci saranno tanti tifosi domenica, sappiamo che gli arabi tiferanno più per la Juve, ma magari giocando bene riusciremo a portarli dalla nostra parte. Dovremo essere molto concentrati sulla partita".

La vittoria in campionato con la Juve?

"La vittoria per 3-1 in campionato è stata una partita bella, quindi sarà difficile ripetersi. Questa è una finale e le finali sono tutte partite singole dove non puoi sapere o fare una previsione del risultato. Sarà una gara diversa da tutte le altre, vogliamo la Supercoppa".

Sei il capocannoniere della Serie A.

"Quest'anno sono partito forte e voglio continuare a segnare tanti gol. Il merito però è anche del lavoro dei miei compagni".

Quali sono i vostri obiettivi stagionali?

"Non ci poniamo limiti, ma l'obiettivo è rientrare tra le prime quattro posizioni della Serie A".

Come si ferma Cristiano Ronaldo?

"Chiedetelo ai nostri difensori (ride, ndr). Con la Samp ha fatto un gol fenomenale, dovremo stare attenti a lui e agli altri campioni della Juventus".

Pubblicato il 21/12 alle ore 07:10