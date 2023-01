Roma, affare Milan - Zaniolo: le parole del patron incantano i tifosi

TUTTOmercatoWEB.com

Nicolò Zaniolo vuole andare via e per questo è sul mercato. Attualmente, sono andati in scena i primi contatti tra il Milan e l'entourage del giocatore della Roma, ma tutto rimane in stand-by. Infatti, Paolo Maldini non è disposto ad andare oltre il prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro. Dall'altra parte la Roma fa muro perché è intenzionata a cedere Zaniolo solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto per una cifra tra i 35-40 milioni di euro. A questo punto, come riporta tuttomercatoweb.com, il presidente del Milan, Paolo Scaroni, non ha nascosto l'apprezzamento per il calciatore della Roma, commentando: "Zaniolo? È un buon giocatore". Attualmente la situazione è difficile viste le premesse, ma il Milan non vuole mollare l'osso e continua a provarci.