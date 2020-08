Roma, caccia al nuovo sponsor tecnico: Umbro o Puma al posto di Nike?

La Roma ha appena presentato le maglie per la prossima stagione, ma è al lavoro per il campionato 2021/22. Dopo la rottura con la Nike, i giallorossi stanno sondando diverse piste. Al momento Umbro e Puma sono le due rimaste in corsa. Le due aziende avrebbero superato Adidas e Under Armour e si candidano a diventare il nuovo sponsor tecnico. La Puma, che veste già Milan e Italia, continuerebbe la sua tradizione, mentre per la Umbro sarebbe un ritorno nel campionato di Serie A. Curiosamente i due sponsor sono stati anche gli ultimi due della Lazio, che nel 2012 si è legata a Macron con un accordo ancora in essere fino al 2022.