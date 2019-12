Roma, Cetin: "Champions League? Davanti a noi squadre forti come la Lazio"

Stagione entusiasmante quella della Lazio, l'obiettivo è l'accesso in Champions League. Anche la Roma si tiene in scia dei biancocelesti, e ai microfoni di DHA il giallorosso Cetin ha detto la sua sul campionato: "Ci sono squadre forti davanti a noi come Juventus, Inter e Lazio, ma il nostro obiettivo rimane quello di finire il campionato tra le prime quattro".

