Roma, che frecciata di Mayoral a Mourinho: "Ha acquistato i suoi attaccanti"

Borja Mayoral non si è lasciato bene con José Mourinho. Con l'arrivo del portoghese alla Roma, lo spagnolo non ha avuto modo di esprimersi e ha qui di scelto di trasferirsi al Getafe per giocare. In un'intervista a El Mundo l'attaccante si è tolto qualche sassolino dalle scarpe: "La Roma aveva due anni di prestito. Il primo è andato bene, ho fatto buoni numeri, mi sentivo bene e ho fatto un passo avanti, ma quest'anno con l'arrivo del nuovo allenatore (Mourinho, ndr) non ho avuto minuti né occasioni. Dovevo cercare qualcosa, mi piace giocare, mi piace competere ed è arrivata l'opzione Getafe, vicino a casa, e non ho esitato. Penso che sia il club perfetto per me".

MOURINHO - "Mi aspettavo di avere più opportunità per l'anno che avevo fatto, ma ha acquistato i suoi attaccanti, hanno speso molti soldi e io sono passato al secondo o terzo posto. Ad inizio stagione ne sentivo l'odore, anche se ero fiducioso che se mi avesse visto allenarmi avrei potuto cambiare la situazione, ma non è successo e a gennaio dovevo trovare qualcosa. Sarebbe stato molto difficile passare altri sei mesi in questo modo".