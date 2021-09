Roma, Costanzo e le polemiche arbitrali post-derby: "Evitiamo la sindrome del complotto!"

Maurizio Costanzo è tornato a parlare del derby della Capitale e, in particolare, delle polemiche arbitrali. Il consulente per la comunicazione della Roma di Friedkin, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, ha espresso così il suo punto di vista: "La prima cosa che mi viene in mente è che è necessario, anzi obbligatorio, evitare la sindrome del “complotto”. Il complotto sarebbe quello degli arbitri contro la Roma. Non parliamo di questo, anche se questi arbitri non hanno dato il meglio. Ho sempre pensato che la cosa migliore sarebbe che gli arbitri si allenassero con una VAR dentro casa, coordinata e giudicata dalla moglie. D’altra parte, pensando agli arbitri, non possiamo dimenticare che l’espulsione di Pellegrini, opera di un arbitro, ha compromesso l’esito del derby".

Nations League, la previsione di Luis Enrique: "Italia al top, ma presto perderà"

Udinese, la Dacia Arena diventa ateneo per un giorno: 1000 lauree celebrate nello stadio

TORNA ALLA HOMEPAGE