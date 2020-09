Roma, Er Faina replica a De Sanctis: "Pensi al mercato..."

Dopo l'annuncio di Morgan De Sanctis di voler querelare chiunque sostenga che è lui il responsabile della svista sul caso Diawara, Damiano 'Er Faina' non ci sta e replica sui social: "Con tutti i problemi che ha un ds in fase di calciomercato si mette a pensare alle mie parole. Mi onora questa cosa, erano opinioni personali. Ho detto che sei un incompetente come ds? Come dovrei chiamarti se hai scelto una persona che non è capace neanche a fare una lista?”.

