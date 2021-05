Roma, Fonseca: "Vogliamo regalare il derby ai nostri tifosi"

Altra sconfitta per la Roma che subisce il ko dell'Inter che si è imposto per 3-1. Al termine della gara il tecnico Paulo Fonseca è intervenuto nella consueta conferenza stampa e ovviamente non poteva mancare la domanda sul derby in programma sabato alle 20:45: "Abbiamo molta voglia di regalare il derby ai nostri tifosi, dobbiamo recuperare i giocatori, non abbiamo molto tempo. La squadra vuole vincere questa partita".

