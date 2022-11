Roma, il solito Mourinho: "Lazio operaia, noi abbiamo dominato"

Il tecnico dei giallorossi analizza il ko subito nel derby e sposta ancora una volta l'attenzione dalle carenze del gioco...

I complimenti a Sarri con microfoni e telecamere spente, ma davanti ai riflettori Josè Mourinho non riesce a non essere personaggio. Il portoghese ha parlato ai microfoni di Radio Rai dopo il ko nel derby della capitale contro la Lazio. Ecco le sue parole che sanno, al solito, di dejavu: "Ibanez? Siamo una squadra. Non voglio si parli di un episodio isolato, mi rifiuto di farlo. Siamo squadra, se un giocatore commette un errore fondamentale la sconfitta resta responsibilità di tutti".

Si aspettava una Lazio così operaia?

"Sì, mi aspettavo una Lazio operaia, che si difendesse bene. I giocatori avevano una strategia chiara: ritardare il gioco e ridurre al massimo il tempo utile. L'hanno fatto bene: nei paesi latini questo è considerato un gioco cinico, in Inghilterra la gente va a casa a metà partita. Noi abbiamo dominato e fatto di più, anche se là davanti è mancata la luce"