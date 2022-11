Roma - Lazio, la Serie A fomenta l’ambiente: “Er derby è sempre…” - FOTO

La Capitale è pronta per vivere le emozioni del derby, l’appuntamento è alle 18 all’Olimpico. Ma non è la sola, anche la Serie A non vede l’ora. Lo testimonia l’ultimo post condiviso tramite i canali social ufficiali, è la voce del popolo e di tutti gli appassionati di calcio che attendono questo momento da quando è iniziata la stagione. "ER DERBY É SEMPRE ER DERBY”, slang romano e caratteri maiuscoli per la didascalia che accompagna la grafica. Fomentano e rendono meglio il concetto, non si tratta mica di una gara qualsiasi. C’è in ballo l’onore di una città.

ER DERBY É SEMPRE ER DERBY. #RomaLazio pic.twitter.com/hmAqYchZ5X — Lega Serie A (@SerieA) November 6, 2022

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE