Roma - Lazio, Protti sul derby: "Partita straordinaria. Il mio gol al 90'..."

Igor Protti, ex attaccante di Napoli e Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare del derby di Roma. Lui che ne ha giocati diversi e ne ha anche deciso uno con un gol all'ultimo minuto. Oltre alla sfida con la Roma, Protti si è espresso sulla Lazio di quest'anno e sul suo rapporto con uno sport, il calcio, che fa fatica a riconoscere. Ecco di seguito le sue parole: “Una partita straordinaria, la cosa più difficili da spiegare sono le sensazioni in campo. Il primo finì 0-0 nell’andata del 1996, avevo le gambe bloccate nel primo quarto d’ora. Nel ritorno entrai al 72’ e segnai al 90’ dopo aver sostituito Signori. Omaggiai con il trenino anche la città di Bari cui ero legato. L’esultanza venne usata anche l’anno dopo dal club come immagine della campagna abbonamenti”.

“Il calcio sta cambiando. Nel calcio, mio amore per l’intera vita, ho difficoltà a ritrovarmi. Gli stessi tifosi sono spiazzati, non sai quale giorno deve di dedicare anche se alla fine vedo gli stadi pieni. Per il momento il sistema cresce, non so se alla lunga si corra il rischio di un atteggiamento asettico verso la maglia. Il calcio potrebbe diventare più uno sport individuale, molti calciatori rappresentano delle ditte individuali”.

“La Lazio è una piacevolissima sorpresa, aspettavo una partenza più complicata perché Baroni era alla prima occasione in una piazza così importante. Insieme alla Fiorentina è la sorpresa maggiore. Il derby prescinde dalla classifica, si gioca soprattutto a livello emotivo. La Lazio mi sembra una formazione molto competitiva. In avanti, anche senza il bomber da 25 gol, Isaksen, Castellanos e Zaccagni sono giocatori importanti e in mezzo al campo ci sono tutte le qualità che servono. Lo stesso dicasi in difesa dove Marusic resta una garanzia”.