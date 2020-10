Roma, le prime parole di Borja Mayoral: "Un onore difendere questi colori"

"Sono felice di essere finalmente qui, sono state giornate frenetiche ma l’importante è che tutto si sia concluso per il meglio. Per me è un onore difendere i colori di un club storico come la Roma. Sono grato alla società per lo sforzo che ha fatto, darò tutto per questa maglia e spero di regalare delle soddisfazioni ai nostri tifosi". Queste le prime parole del nuovo acquisto della Roma Borja Mayoral. L'attaccante, proveniente dal Real Madrid, è stato lungamente seguito anche dalla Lazio che alla fine però ha deciso di abbandonare l'affare e virare su Muriqi.

