Roma, Mourinho svela il futuro: "Vi dico cosa farò adesso"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Boccone amarissimo per Josè Mourinho che perde la finale di Europa League contro il Siviglia in una Puskas Arena rumorosissima. Mentre gli andalusi festeggiano sul campo, il tecnico giallorosso è nella pancia dello stadio per commentare ai microfoni di Dazn la sfida appena terminata, lanciando anche qualche frecciata al calcio italiano e inserendo qualche messaggio tra le righe sul suo futuro: "Ho detto ai miei giocatori che ho vinto 5 finali europee prima di questa e oggi non vado a casa meno orgoglioso. Gli avevo detto anche che o uscivamo di qua con la coppa o uscivamo morti. Siamo stanchi, è stata una finale durissima, il recupero era una cosa pazzesca, abbiamo giocato 120 minuti, sembravano 150.

E sui torti arbitrali: "Influenza degli arbitri? Ci siamo abituati, non è qualcosa nuovo, ma in una finale europea non me lo aspettavo. Basta guardare la bocca di Ibanez e capire tutto. La squadra che nel primo tempo ha giocato meglio è la squadra che è arrivata con 3 gialli, loro senza un giallo. Per me un arbitraggio di questo livello è incredibile, anche perché Taylor è un arbitro bravo".

E sul finale: "Purtroppo domenica non ci starò, per il calcio italiano io sono un criminale. Voglio andare a casa. Presupposti per restare a Roma? Fino a lunedì sicuramente".