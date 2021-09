Roma, non solo Mourinho: ecco cosa ha fatto Tiago Pinto al termine del match

Non c'è pace in casa Roma dopo il ko di ieri contro la Lazio nel derby della Capitale. I giallorossi, a partire dall'allenatore Mourinho, si sono lamentati per la direzione della gara da parte dell'arbitro Guida che a loro dire ha condizionato il match. Anche il direttore sportivo Tiago Pinto infatti al termine della partita è andato a lamentarsi con l'arbitro e con il Var puntando l'attenzione soprattutto sul presunto rigore non dato a Zaniolo per il tocco di Hysaj. La stessa cosa era accaduta anche dopo l'espulsione di Pellegrini nel match contro l'Udinese.

