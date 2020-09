Roma perde la finale di Coppa Italia per la prima volta dal 2008

Mentre Roma si appresta a festeggiare i 150 come Capitale d'Italia sono tanti i treni che purtroppo in questi mesi ha perso soprattutto dal punto di vista sportivo che avrebbero aiutato la città a crescere anche dal punto di vista economico. Sotto il profilo calcistico fa certamente rumore il fatto che la finale di Coppa Italia per la prima volta dal 2008 non si giocherà nella Capitale ma a Milano. Lo stadio Olimpico ospiterà a fine maggio alcune gare dei campionati Europei che a causa del Covid sono stati rimandati al 2021 e la Uefa aveva chiesto che l'impianto fosse pronto già per il 18, data fissata per la finale,ma l'amministrazione non ha fatto molto per risolvere il problema e quindi alla fine il tutto è stato affidato a Milano. Non solo Roma ha anche perso la possibilità di diventare la sede del Tribunale europeo dei Brevetti, altra occasione che avrebbe sicuramente dato lavoro a molti cittadini e prestigio alla società. Un'altra chance svanita così come in passato è accaduto per le Olimpiadi e per le tante, troppe iniziative che ancora non sono state portate a termine.

