Roma pronta ad aggirare il Fair Play Finanziario: già due colpi nel mirino

Di ritorno dalla tournée in Giappone, la Roma studia le mosse per il prossimo mercato. Società a lavoro per aggirare il problema del Fair Play Finanziario. La priorità è trovare un giocatore in grado di rimpiazzare il prima possibile Karsdorp (piace Bellerin del Barcellona che ha il contratto in scadenza il prossimo giugno), i radar del g.m. giallorosso Tiago Pinto si sono accesi da tempo in vista del prossimo mercato estivo. Uno dei nomi attenzionati con interesse dal dirigente della Roma è quello di Caglar Soyuncu, ventiseienne turco che dal 2018 veste la maglia del Leicester. Il suo contratto con le Foxes scadrà a giugno e percepisce uno stipendio inferiore ai 2 milioni netti a stagione: due elementi che lo rendono un profilo appetibile per la Roma (che dovrà fare i conti con i paletti imposti dalla Uefa e dal financial Fair Play). Per il centrocampo, invece, si tenterà ancora l’assalto a Frattesi, Sassuolo permettendo. Insomma, un lavoro su più fronti perché se nel breve non basta Solbakken e servirà almeno un dopo Karsdorp per accontentare Mourinho, per il terzo anno dello Special One servirà il definitivo salto di qualità per trattenere un allenatore che nella sua carriera non ha mai aspettato così tanto per essere competitivo.