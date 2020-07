Roma, si litiga anche sul compleanno: i tifosi festeggiano, ma la società...

In tantissimi si sono riversati in attesa della mezzanotte in piazza di Spagna per festeggiare la data del 22 luglio che per i tifosi romanisti vuol dire la nascita del club. Eppure da quel 1927 società e tifosi non sono ancora riusciti a trovare un accordo sulla data di nascita ufficiale e questo crea ancora problemi tra le due parti. Sì perché per il club la data è quella del 7 giugno in cui c'è stata la firma della fondazione della squadra, mentre la maggior parte dei tifosi riconosce il 22 luglio, giorno della prima riunione assemblare.Mentre quindi i supporters fanno festa il club tace, festeggiamenti quindi separati e che ad oggi ancora non riescono a trovare una data che accontenti entrambi.

Lazio, Lotito guarda al futuro: priorità al rinnovo di Inzaghi

Lazio, Inzaghi farà 200 contro il Cagliari: diventerà il tecnico record

TORNA ALLA HOME