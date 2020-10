Roma, sospesa l'inibizione a Fienga: può operare sul mercato

È stata sospesa l'inibizione al CEO della Roma Guido Fienga, che da qui al 5 ottobre potrà tornare a condurre trattative di mercato. La sospensione era arrivata a causa del mancato rispetto delle norme anti-Covid da parte della panchina giallorossa durante Napoli-Roma dello scorso campionato. Il presidente della Corte d'appello federale ha sospeso il provvedimento fino a lunedì, (giorno in cui verrà discusso il ricorso). Se Fienga verrà definitivamente assolto il 5 ottobre a mercato ormai chiuso, la Roma sarebbe penalizzata in quanto un suo dirigente non avrebbe potuto condurre trattative di mercato.

