Serie A, Lega divisa: oggi si decide sul rinvio di Genoa - Torino

Sono stati giorni difficili per la Serie A, con lo spettro di una nuova sospensione nell'aria per i tanti positivi al Coronavirus nel Genoa. Fortunatamente le alte cariche istituzionali hanno indossato lo zaino protonico di Ghostbusters allontanando il pericolo (per il momento). Rimane comunque il dubbio se sia lecito far giocare i rossoblù contro il Torino sabato. La squadra di Maran ha out molti giocatori e in settimana ha saltato gli allenamenti.

SCONTRO IN LEGA - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, i presidenti di Serie A non si sono trovati d'accordo sull'argomento: Atalanta e Milan vorrebbero che venisse rispettato il protocollo, forti anche del sostegno del presidente Dal Pino che vorrebbe omologare il campionato italiano alle scelte della Uefa, mentre Preziosi, spalleggiato dal presidente della Lazio Lotito, vorrebbe far rinviare la gara. Oggi arriverà la decisione in merito.