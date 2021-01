Roma - Spezia, Saponara cala il poker: il suo pallonetto manda tutti a casa - VIDEO

Eliminazione shock per la Roma che esce dalla Coppa Italia al termine del match contro lo Spezia. Il gol del 4-2 lo sigla Saponara, che già in precedenza aveva messo la propria firma sul tabellino. L'ex Fiorentina vede Fuzato fuori dai pali e lo sorprende con un pallonetto. Una rete che sa di sentenza e che chiude definitivamente la sfida, togliendo ogni illusione giallorossa di poter riacciuffare la sfida in extremis. La ciliegina sulla torta per la squadra di Italiano, l'ennesimo duro colpo per quella di Fonseca. Poker, eliminazione e un gol di gran pregio contro una difesa horror: quella della Roma è una serata da dimenticare!

