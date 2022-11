Roma, Tiago Pinto: "Cuore caldo e testa fredda. Portiamo a casa i tre punti"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Tiago Pinto, in vista del derby con la Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione della festa di AIRC e UTR. Dopo aver fatto i complimenti ai tifosi della Roma per la loro intensità, e aver sottolineato la vergogna che prova quando la squadra perde, il direttore sportivo giallorosso si è espresso sulla stracittadina. Ecco le sue parole: "Non è una partita uguale alle altre, ma per vincere dobbiamo avere il cuore caldo e la testa fredda. La routine è uguale, facciamo la cena insieme, i calciatori risposano. Poi quando si avvicina la partita si sente qualcosa, ma dobbiamo normalizzare la giornata. Dobbiamo portare a casa i tre punti, ma giocare contro la Lazio non è come giocare contro l’Empoli".

TORNA ALLA HOMEPAGE