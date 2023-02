Roma, tifosi in rivolta: spuntano i #Mourinhoout e c'è chi lo reputa "bollito"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La sconfitta in Coppa Italia contro la Cremonese non va proprio giù ai tifosi giallorossi, che al termine della partita di ieri sera si sono riversati sui social sfogandosi pesantemente. Sotto ai post del profilo Instagram del club sono arrivati centinaia o addirittura migliaia di commenti carichi di rabbia e insoddisfazione.

Tra i più colpiti c'è proprio Josè Mourinho, che a quanto pare ormai i tifosi non sopportano più e non ne capiscono scelte e atteggiamenti. C'è chi chiede le sue dimissioni utilizzando l'hashtag #Mourinhoout e poi ancora "Lo dirò sino a che avrò fiato: Mourinho è un bollito. Stasera si attaccherà alle perdite di tempo, poi alle riserve non all'altezza". La scontentezza è ai massimi livelli, "Quando manderemo via quell'incompetente che abbiamo in panchina sarà sempre troppo tardi" e c'è chi è stanco degli ormai scontati comportamenti del portoghese, spesso alla ricerca di un capro espiatorio da incolpare: "Quando Mourinho sbaglia tutto, o lo nasconde o si arrabbia con l’arbitro".