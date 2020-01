Roma, Totti svela: “Il mio esordio in Serie A grazie a Mihajlovic”

Intervistato da Diletta Leotta, Francesco Totti ha ripercorso la sua carriera, ricordando anche il suo esordio in Serie A e svelando un curioso retroscena legato proprio a quel momento. Bisogna tornare indietro di quasi ventisette anni: era il 28 marzo 1993 e allo stadio Rigamonti’ debuttò l’ex capitano della Roma. All’epoca sedicenne, Totti fu mandato in campo al posto di Ruggero Rizzitelli dal tecnico serbo Vujadin Boskov, ‘spinto’ da un altro serbo, caro all’ambiente biancoceleste. In quella stagione, tra le fila della compagine giallorossa c’era anche Sinisa Mihajlovic, prelevato dalla Stella Rossa ed appena approdato in Italia. Ed è proprio a lui, idolo del popolo laziale, che Totti deve il suo debutto. L’ha spiegato lui stesso nel corso dell’intervista: “Sinisa ha fatto sì che potessi fare questo esordio, perché lui aveva un bellissimo rapporto con Boskov. È stata un’iniziativa sua e fortunatamente il mister l’ha ascoltato. Gli ho detto ‘grazie’ in tante occasioni, abbiamo ancora un grandissimo rapporto e sicuramente in questo momento delicato, conoscendo il personaggio e l’uomo, so che riuscirà a vincere anche questa partita”.

