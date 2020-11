Roma, tre nuovi positivi al Covid-19: ecco chi sono

AGGIORNAMENTO 23:30 - Un altro positivo in casa Roma. Si tratta di Lorenzo Pellegrini che, sui suoi profili social, ha dichiarato: "Ciao a tutti, l’ultimo tampone ha rivelato che anche io sono positivo al Covid-19 e ho iniziato subito la quarantena. Voglio rassicurare tutti, sto bene e già da oggi scatta il conto alla rovescia per rientrare in campo a disposizione del mister e dei miei compagni!".

Non solo Dzeko, la Roma ha altri due giocatori contagiati. Dopo il ciclo di tamponi effettuato oggi dalla società giallorossa, sono emerse le positività di Federico Fazio e Davide Santon. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il difensore argentino era presente in panchina nel match contro il Genoa mentre Santon lavora a parte da qualche settimana causa infortunio. Arrivano anche buone notizie per Fonseca che riavrà a disposizione Diawara e Calafiori, entrambi guariti è risultato negativi al tampone.

Lazio, anche la Serie A celebra Caicedo sui social - FOTO

Lazio, la classifica non preoccupa: le posizioni a confronto dell'era Inzaghi dopo 7 giornate

TORNA ALLA HOMEPAGE