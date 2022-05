Roma, tris esterno contro il Torino: conquistato il 5° posto, ma la Lazio...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tris esterno contro il Torino per la Roma di Mourinho che chiude con una vittoria convincente il suo campionato in attesa di comprendere se alzerà o meno al cielo la Conference League. Ad aprire le marcature, Tammy Abraham alla mezz'ora. Meno di dieci minuti più tardi è arrivato il raddoppio, che porta ancora la firma dell'ex Chelsea. Il gol arriva dagli undici metri: il rigore era stato concesso dall'arbitro per il fallo di Berisha su Abraham. Nella ripresa Juric tenta di invertire il trend della sfida con alcuni cambi, ma al 78' arriva l'ultima rete del match, siglata da Pellegrini ancora grazie a un calcio di rigore, arrivato questa volta per la trattenuta in area di Buongiorno su Zaniolo. Al triplice fischio il risultato che campeggia sul tabellone è lo 0-3, score grazie a cui i giallorossi raggiungono quota 63, a pari punti con la Lazio. Grazie agli scontri diretti a favore, al momento la Roma è in "vantaggio". Tuttavia, se la Lazio dovesse collezionare anche un solo punto dal match casalingo contro il Verona, la squadra di Mourinho scivolerebbe di nuovo in sesta posizione.

TORNA ALLA HOMEPAGE