Roma, tutti negativi i tamponi effettuati questa mattina

Buona notizie in casa Roma. I giallorossi erano infatti in appresione per la positività di ieri di Riccardo Calafiori. La squadra è stata posta subito in isolamento e questa mattina è stata sottoposta ad un nuobo giro di tamponi che hanno dato tutti esito negativo. Nessun problema quindi per Fonseca che questa sera contro il Benevento potrà contare sulla squadra al completo.

