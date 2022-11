Roma, Ugo Trani: "Povertà tecnica, con Abraham siamo in dieci. I tifosi..."

La crisi dell'attaccante inglese riaccende il dibattito in casa giallorossa accentuata dalla sconfitta nel derby contro la Lazio...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La sconfitta nel derby non è andata giù in casa Roma. Tutti finiscono sul banco degli imputati a iniziare da Josè Mourinho. Ugo Trani, giornalista e opinionista, è intervenuto a Centro Suono Sport e ha puntato il dito contro la rosa della squadra e non solo. Ecco le sue parole: "Alla Roma manca il regista e ieri i terzini non hanno mai messo la palla. Ti puoi permettere anche l’errore di Ibanez se hai regista e terzini che sanno crossare. La chiave di tutti i problemi rimane il mercato, i giocatori non sono da grande squadra e la Roma ha fatto tre punti più dell’anno scorso, questo fa emergere la povertà tecnica del campionato. Mourinho ha accettato il tutto subito prendendo giocatori a parametro zero e ora dopo gli infortuni di Dybala e Wijinaldum sta senza carte in mano. La Roma con Abraham gioca in 10. Ha dimenticato fondamentali, non stoppa una palla. Noi sottovalutiamo troppi problemi di questa squadra, non c’è un giocatore che fa gioco. Nessuno fischia allo stadio, bisogna darsi una svegliata. Sono stupito dalla povertà tecnica delle giocate".