Romagnoli agli operatori sanitari: "Gli idoli siete voi, rischiate la vita per salvare la nostra" - FT

Alessio Romagnoli, difensore del Milan continuamente accostato alla Lazio considerata la sua fede biancoceleste, ha ricevuto un'immagine che ha voluto condividere con i suoi followers di Instagram. Nella foto un componente del personale ospedaliero con la tuta protettiva per non essere contagiato dal Covid-19. Dietro le spalle, però, il nome e il numero di maglia del talento rossonero, che ha aggiunto: "Ieri ho ricevuto questa foto, e questo ragazzo mi scriveva "sei il mio idolo". E io ti rispondo invece che l'idolo sei tu, anzi, siete tutti voi che state rischiando la vostra vita per salvare le nostre. Non c'è dono più grande. Sei e siete il nostro orgoglio e possiamo solo ringraziarvi: GRAZIE DI TUTTO".

