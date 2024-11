Rovella in conferenza: "Alla Lazio per sempre. Guendouzi? Noi ci stuzzichiamo, ma..." - VIDEO

Insieme al tecnico Baroni, in conferenza stampa è intervenuto anche Nicolò Rovella. Queste le sue parole rilasciate ai cronisti presenti: “Come mi sento? Credo che quest’anno anche il lavoro fatto in estate mi ha aiutato molto, grazie ai preparatori della Lazio che mi hanno seguito. Questa squadra ha grandi margini di miglioramento. Giovedì abbiamo una gara importante e poi penseremo al Parma. Andiamo avanti partita per partita”.

“Penso alla Lazio e non parlo della Juve, non è nei miei pensieri. Sono un giocatore della Lazio e spero di restarci per tantissimi anni, anzi per sempre. Ringrazio i tifosi, è bello festeggiare con loro che ci aiutano sempre durante la partita. È doveroso a fine partita festeggiare con loro e ringraziarli”.

“Da dove arriva questa maturità? Sicuramente il mister è bravissimo i questo, ci aiuta tanto. Siamo una squadra giovane, questo è parte del percorso che stiamo facendo. Siamo stati bravi oggi, dobbiamo continuare così”.

“Guendouzi, cosa ci siamo detti dopo San Siro? In campo c’è intesa, siamo amici oltre che compagni di squadra. Anche in allenamento ci stuzzichiamo così come avete visto in Italia - Francia. In quella partita ha simulato, lo avete visto tutti. È facile giocare con un giocatore così forte, anche con Vecino e Dele-Bashiru”.

“Il mister è stato bravissimo nell’averci dato coesione nello spogliatoio, dobbiamo continuare così e si vede questo feeling sia in campo sia con i tifosi”.

“Non siamo ciechi, la classifica la vediamo. Guardiamo partita per partita perché è facile inciampare. Mi piace giocare con Vecino, è facile perché è un grandissimo giocatore così come Guendouzi”.

“Quanto posso crescere? Spero abbiate visto poco, sto cercando di migliorare la fase offensiva più gol e assist. Spero di migliorare tanto ancora, non sono neanche al 50%. Voglio dare tanto a questi colori”.

Pubblicato il 24/11