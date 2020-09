Salernitana, Dziczek dopo il malore: "Mi sento meglio e tornerò presto"

Passato lo spavento per Patryk Dziczek. Il centrocampista della Lazio, in prestito alla Salernitana, si era accasciato al suolo accusando un malore lo scorso 21 settembre durante un allenamento. Il polacco era stato trasportato subito in Ospedale per dei controlli medici. Le sue condizioni sono nettamente migliorate ma servirà del tempo per vederlo di nuovo in campo. Nel frattempo, Dziczek ha rassicurato tutti sul suo profilo Instagram: "Vorrei ringraziare tutti voi per i messaggi di supporto. Ringrazio il personale medico e il mio medico della Salernitana per tutto quello che hanno fatto per me in questi giorni. Un ringraziamento speciale va alla mia fidanzata per tutto ma soprattutto per avermi sopportato in questa esperienza. Grazie!! Mi sento meglio e tornerò presto!".

DIRETTA - Calciomercato Lazio, si lavora sulle uscite: non tramonta l'ipotesi Queirós

Calciomercato Lazio, Wallace fa le valigie destinazione Turchia: i dettagli

TORNA ALLA HOME PAGE