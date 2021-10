Salernitana, il dg Fabiani: "Lotito e Mezzaroma il passato. Quando arriverà il nuovo presidente..."

La Salernitana non ha ancora un nuovo presidente dopo che da regolamento, una volta salita la squadra in serie A, il patron Lotito insieme a Mezzaroma sono stati costretti a lasciare il timone del club. Sulla situazione è intervenuto Angelo Fabiani, direttore generale del club, che a Telecolore ha così affermato: "Si sono avvicinati tanti personaggi alla Salernitana che volevano appropriarsi delle quote, hanno intuito che c’era un fondo cassa importante e un bilancio in attivo di circa 5 milioni. Sapevano tutti che in A ci sono introiti di ogni genere. Evidentemente non erano persone serie, volevano comprare la società con i soldi…della società".

"Bene hanno fatto Lotito e Mezzaroma a nominare due trustee per garantire serietà e continuità aziendale, con l’obiettivo di lasciare la Salernitana in mani sicure. Purtroppo gli ex presidenti fanno parte del passato. Nel momento in cui arriverà una nuova proprietà, si circonderà di propri dirigenti e sarò il primo a rassegnare le dimissioni come gesto di cortesia ed opportunità. Non è giusto condizionare il nuovo presidente. Ci sono tutti i presupposti per vendere la società e aprire un ciclo che passa da una salvezza che sarebbe ciliegina sulla torta del mio percorso".

