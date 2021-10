Atalanta-Juve, scambio Muriel-Kulusevski? La risposta di Percassi

"Allo stato attuale non c'è nulla, ci teniamo stretto Muriel all'Atalanta". Antonio Percassi fa chiarezza sul futuro dell'attaccante colombiano che, secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, sarebbe finito nel mirino della Juventus pronta a offrire in cambio il classe 2000 Kulusevski. Il presidente della Dea però ha negato qualsiasi tipo di trattativa per il suo numero 9 che, con molta probabilità, resterà a Bergamo almeno fino al termine della stagione. Dal canto suo, il club bianconero continua il suo casting per il centravanti. Il nome che piace di più alla dirigenza è ovviamente quello di Dusan Vlahovic, in rottura con la Fiorentina.