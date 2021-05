Salernitana, il ds Fabiani: "Lotito ha fatto tanto per il club, la norma sul cambio proprietà andrebbe rivista"

Claudio Lotito dovrà vendere la Salernitana e avrà tempo fino al 25 giugno per poterlo fare. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli il ds del club campano Fabiani ha commentato così questa norma necessaria per poter iscrivere la squadra alla Serie A: "Cambio di proprietà? Lotito ha già una squadra in Serie A e per una questione di immagine e di opportunità deve fare un passo indietro dopo aver fatto tanto per la Salernitana. Non sono d'accordo però sul fatto che un fratello o un cognato non possano subentrare nella proprietà. Forse è una norma un po' obsoleta che andrebbe rivista. Oggi la Salernitana ha conquistato la Serie A e si è consolidata nel calcio che conta. Il campionato di Serie B è comunque bellissimo e non si deve sottovalutare".