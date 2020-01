Sampdoria, Jankto e Linetty: "Lazio fortissima, ma possiamo fare punti"

Autore del secondo gol nella vittoria della Sampdoria per 5-1 contro il Brescia, Jakub Jankto è intervenuto in zona mista al termine del match, proiettandosi già al prossimo fine settimana in cui i blucerchiati affronteranno la Lazio allo Stadio Olimpico: "La Lazio è fortissima, già ce l'ha fatto vedere all'andata (0-3, ndr). Dobbiamo preparare la gara al meglio, ma possiamo fare punti perché siamo in forma".

SAMPDORIA, LINETTY - Anche Karol Linetty, autore del gol che è valso il momentaneo 1-1, ha parlato della gara contro la Lazio ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista: "Ora dobbiamo capire come fare male alla Lazio, dobbiamo restare compatti in fase difensiva e con un po' di fortuna possiamo anche vincere".

Lazio, le ultime da Formello in vista della Cremonese

Lazio - Napoli, l'angolo tattico de Lalaziosiamonoi.it

Clicca qui per tornare all'homepage del sito