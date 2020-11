Sanino, Collegio Garanzia Coni: "Indagine Lazio? Se qualcuno ha sbagliato pagherà"

Mario Sanino, presidente della I Sezione del Collegio Garanzia del Coni è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare del ricorso messo in atto dal Napoli dopo la conferma della sconfitta per 3-0 a tavolino e il punto di penalità contro la Juventus: "Il Collegio di Garanzia è l'ultimo organo di giustizia sportiva ed esamina l'ultimo grado delle Corti delle Federazioni. Noi possiamo esaminare solo le violazioni di norme o difetto di motivazione. Il Collegio ha sei anni di vita, esiste nel 2014. I consulenti del Napoli sapranno individuare eventuali violazioni di disposizioni di legge. L'avvocato Grassani è conosciuto e stimato nell'ambiente. Punto di penalizzazione collegato al tre a zero a tavolino? Si potrebbe anche togliere se si prospettano violazioni di norme, teoricamente è possibile: bisogna capire quali violazioni il Napoli sottoporrà al Collegio. La Corte d'Appello Figc dovrà poi uniformarsi ai principi che darà il Collegio se sarà rimandata alla Corte, uniformandosi a questo principio di diritto. Tar? Se il Napoli avesse ragione, può fare un'azione di risarcimento. I tempi sono brevi: si articola sui tempi che sono sempre rapidissimi, circa un mese". Una battuta anche sul momento delicato che sta vivendo la Lazio: "Indagine? Se qualcuno ha sbagliato, allora pagherà".

