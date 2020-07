Santanché (Fratelli d'Italia): "Stadi chiusi? Non siete con il popolo, basta con la politica del terrore"

Daniela Santanché, nel corso del Question Time al Senato, ha replicato al Ministro dello Sport Spadafora, che ha confermato la chiusura degli stadi per questa parte finale del campionato. La senatrice di Fratelli d'Italia ha spiegato: "Dire no alle passioni, continuare a far paura alle persone con questa politica del terrorismo mi fa venire il sospetto che tutto questo sia figlio di una cultura radical chic che penalizza tutti gli sport popolari come il calcio.Per carità, dobbiamo assolutamente garantire la sicurezza e la salute, però come si è potuto aprire altre attività bisognerebbe riaprire gli stadi. Se lei dice ok ai concerti di musica lirica, ok ai cinema e ai teatri dove si è al chiuso e no agli stadi, mi viene il sospetto che voi non stiate con il popolo, con la gente che vi chiede di smetterla con questa politica del terrore. La vita è sacra ma fateci tornare alla vita di tutti i giorni".

