Sassuolo - Lazio, Petrucci: "Immobile non partirà per la trasferta"

Al 99% non ci sarà Ciro Immobile in vista dell'ultima gara della stagione che si svolgerà al Mapei Stadium alle 20:45 e che vedrà Lazio e Sassuolo sfidarsi. Il tecnico Inzaghi già in conferenza stampa aveva parlato del numero 17 dicendo che la sua presenza era in dubbio vista qualche linea di febbre che lo ha colpito. Anche il giornalista di Sky Sport Stefano Petrucci ha dato per certo il Immobile non ci sarà.

